İşletmelerde mesleki eğitim alan öğrencilerle iletişimin pedagojik yaklaşımlar üzerinden güçlendirilmesini destekleyen iş pedagojisi (usta öğreticilik) programına ait sınavların e-sınav uygulamasının yanı sıra yüz yüze şekilde de gerçekleştirilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 14-15 Şubat tarihlerinde BTSO, BESOB başta olmak üzere üniversite ve iş dünyasından kurum ve kuruluşların katılımlarıyla gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştayı’nın sonuç önerileri arasında da yer alan bu uygulama, Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeyle hayata geçirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, işletmede Mesleki Eğitim süreçlerini öğrencilerimiz açısından çok önemsediklerini söyledi.

"Bu süreç, onların mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesiyle birlikte sosyal gelişiminin de güçlendirilmesini içeriyor" diyen Müdür Alireisoğlu, "İşte bu noktada ustalarımızın misyonu daha da önemli hâle geliyor. Tüm bu sebeplerden ötürü, ustalarımızın bu becerilerinin desteklenmesi adına yürütülen iş pedagojisi (usta öğreticilik) programı hem Bakanlığımızca hem de sektörel iş birlikleriyle birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün nezdinde hassasiyetle takip edilen bir süreç olmuştur. Bu sürece yönelik belgelendirmenin, merkezî şekilde uygulanan e-sınavın yanında yüz yüze de yapılabilecek şekilde kolaylaştırılması; öğrencilerimizin mesleki eğitim alacakları işletmeler için de memnuniyet verici bir adım olmuştur. Geride kalan süreç içinde hem mesleki eğitim çalıştayımızda hem sektör temsilcileriyle yaptığımız istişarelerde öne çıkan bu talebin, Genel Müdürlüğümüz yöneticilerine iletilmesinin akabinde Bakanlığımız nezdinde karşılık bulması bizleri mutlu etmiştir. Talebimizi dikkate alarak emek veren ve katkı sunan tüm yöneticilerimize şükranlarımı arz ediyor, iş birliklerini ‘mesleki eğitimin her alanında sürekli gelişim’ odağında yürüttüğümüz sektörel paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan düzenleme doğrultusunda, açılan iş pedagojisi kursunu uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayanların sınavları, en az 12 kişinin talep etmesi halinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden onay alınarak, adayların kayıtlı oldukları okullarda yüz yüze yazılı olarak da yapılabileceği kaydedildi.