Türkiye'de kadınların teknoloji sektöründe yaşadığı mesleki ayrımcılık, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük kayıplara neden oluyor. Özellikle teknoloji alanında okuyan kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorluklar artarken, gençler de daha adil çalışma koşulları için yurtdışına gitmeyi tercih ediyor. Türkiye'de kalan bilgisayar mühendisi, makine mühendisi ve yazılımcılar ise asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, üniversite döneminde bölüm seçerken kadınların erkek egemenliğini kırmaya başladığını ancak staj döneminde ciddi engellerle karşılaştığını belirtti. Öney, “Özellikle 4. sınıfta büyük bir yangın var. İş kaygısı zirve yapıyor. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi kızlar, şirketlere staj başvurusunda bulunduğunda genellikle satış ve pazarlama bölümlerine yönlendiriliyor. Teknoloji alanında işe alımlarda da maalesef kadınlar tercih edilmiyor” açıklamasında bulundu.

Gençlerin yurtdışına göçü artıyor

Gençler, Türkiye'deki yetersiz ücretler ve adil olmayan çalışma koşulları nedeniyle yurtdışına gitmeyi tercih ediyor. Türkiye'de kalan mühendisler ve yazılımcılar, düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalırken, özellikle kadınlar teknoloji sektöründe yer bulmakta zorlanıyor. Bu durum, ülkenin yetenekli insan kaynağını kaybetmesine neden oluyor.

Kadınların karşılaştığı engeller

Kadınların teknoloji sektöründe karşılaştığı en büyük engellerden biri, staj döneminde yaşadıkları ayrımcılık. Zehra Öney, staj başvurularında kız öğrencilerin genellikle teknoloji dışı departmanlara yönlendirildiğini ve iş kaygısının bu dönemde zirve yaptığını ifade etti. Bu durum, kadınların teknoloji sektöründe yer bulmasını daha da zorlaştırıyor.

Eşit çalışma koşulları için mücadele

Kadınların teknoloji sektöründe eşit çalışma koşullarına sahip olması için mücadele devam ediyor. Wtech gibi dernekler, kadınların bu alanda daha fazla yer alması ve karşılaştıkları engellerin aşılması için çeşitli projeler ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

"Yüzde 11'i işe alınıyor"

Kadınların, teknoloji yeteneklerinin görmezden gelindiğine ve yok sayıldığına dikkat çeken Öney, "STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında okuyan öğrenciler, Türkiye’de okuyan toplam, üniversite öğrencilerinin yüzde 37’sini oluşturuyor. Bu yüzde 37’nin ise sadece yüzde 30’u kadın. Ve sadece yüzde 11’i işe yerleşebiliyor" dedi.

"Genç yetenekler yurtdışına gidiyor"

Kadınlar iş başvurusu başvuru yaptıkları IT şirketinde alt işlere yönlendirildiğini belirten Öney, "O yüzden başta kadınlar olmak üzere genç yetenekler yurtdışına gidiyor. Yurtdışından şirketler gelip buradaki gençlerle kontratlar yapıyor, üç kat ücret veriyor ve evden de çalışıyor, bizdeki şirketler asgari ücretin bir tık üstü ücretler teklif ediyor ve gençlerin eğitiminin kıymetini anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Öney, kadınların teknoloji yeteneklerinin görmezden gelindiğini vurgulayarak, "Kadınlar, atıl tutuluyorlar, bu yüzden de ciddi bir iş kaybına uğruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.