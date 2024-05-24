Eyüpspor’un arından Süper Lig’e yükselen Göztepe’de iç ve dış transferde hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Belçika'nın KV Kortrijk takımından kiraladığı kanat oyuncusu Billal Messaoudi için teknik direktör Stanimir Stoilov'un kararını beklemeye başladı. Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Göztepe'de, Stoilov'un 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu konusunda net bir ifade kullanmadığı bildirildi. Stanimir Stoilov'un sakatlık problemleri dışında Messaoudi'nin genel performansından memnun olduğu öğrenildi. Göztepe yönetiminin Bulgar çalıştırıcının kesin raporu doğrultusunda Billal Messaoudi için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Editör: Adnan Karabulut