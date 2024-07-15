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Yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, Martinez'in golü ve kupa zaferiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki futbolcunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu.

Kolombiya'yı 2. uzatma devresinde bulduğu golle 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu.

ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

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