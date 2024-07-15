ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi.
Kolombiya'yı 2. uzatma devresinde bulduğu golle 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu.
Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'e kupayı getirdi.
Messi'nin gözyaşları
Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı.
Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki futbolcunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu.
Yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, Martinez'in golü ve kupa zaferiyle birlikte büyük sevinç yaşadı.