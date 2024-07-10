Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in efsane oyuncusu Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Solana ağında yer alan Water adlı kripto paranın reklamını yaptı. Bu reklamın ardından kripto paranın değeri hızla yükselse de, daha sonra düşüşe geçti.

Messi'nin paylaşımı Water'ı uçurdu ama sonu hüsran Oldu

Messi'nin reklam paylaşımının ardından Water kripto parası bir anda 6-7 kat değer kazandı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Kripto para, kısa süre sonra %30-40 oranında değer kaybederek yatırımcıları zarara uğrattı.

Sosyal medyada tepkiler gecikmedi

Messi'nin, dibe vurmuş bir kripto paranın reklamını yaparak yatırımcıları mağdur ettiği yönünde eleştiriler yükseldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin kripto para reklamlarında yer alarak yatırımcıları yanıltmasını etik bulmadıklarını ifade etti.

Kripto para reklamlarında ünlü isimlerin rolü

Kripto para dünyasında ünlü isimlerin projeleri tanıtmak için reklam yüzü olarak kullanılması yeni bir durum değil. Ancak bu durum, özellikle ABD gibi bazı ülkelerde sıkı düzenlemelere tabi tutuluyor. Arjantin gibi bazı ülkelerde ise kripto para reklamları daha serbest bir şekilde yapılabiliyor.

Yatırımcılar dikkatli olmalı

Uzmanlar, yatırımcıların kripto para alım satımı yaparken dikkatli olmaları ve sadece ünlü isimlerin reklamlarına güvenmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Kripto para piyasası oldukça volatil ve riskli bir piyasa olduğundan, yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları ve riskleri iyi değerlendirmeleri gerekiyor.