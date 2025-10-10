Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) en güçlü siyasi partisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler için kampanyasını sürdürüyor. Parti, seçimlerde ilk kez Türkçe afişler kullanarak dikkat çekti.

Erbil’de Türkçe mesajlar

KDP’ye ait sarı renkli afişler, Erbil’in ana caddelerinde yer aldı. Parti logosunun yanında Türkçe olarak “Ortaklık, Denge ve Uyuşum” ifadeleri yazıldı.

Türkmen toplumu olumlu karşıladı

IKBY Parlamentosu Türkmen Milletvekili Müna Kahveci, Mesut Barzani’nin her zaman birlikte yaşam kültürünü savunduğunu belirtti. Kahveci, Türkçe afişlerin Türkmenlerin ikinci millet statüsünü pekiştirdiğini ve haklarının korunmasını gösterdiğini söyledi:

"Temennimiz, Türkmenlerin haklarını elde etmeleri ve seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesidir."

Daha geniş bölgelerde talep

Kahveci, Türkçe afişlerin yalnızca Erbil’de değil, Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük gibi diğer bölgelerde de görünmesini istedi.