Meta, Teksas'taki yüz tanıma teknolojisi davasında suçlamaları kabul etmedi ancak beş yıl içinde 1.4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Meta, Teksas eyaletinin gizlilik korumalarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 1.4 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Meta'nın yüz tanıma teknolojisinin milyonlarca Teksaslı'nın biyometrik verilerini rızaları olmadan topladığını ve bu nedenle eyaletin gizlilik korumalarını ihlal ettiğini belirtti. Paxton, “Facebook, insanları ve çocuklarını kar amacıyla onların güvenliği ve refahı pahasına sömürmeyi artık sürdüremeyecek” dedi.

Meta'nın tepkisi

Meta, anlaşmada herhangi bir suçlamayı kabul etmedi. Bir Meta sözcüsü, “Bu konuyu çözmekten memnunuz ve Teksas’taki iş yatırımlarımızı derinleştirme fırsatlarını keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz, buna veri merkezleri geliştirme potansiyeli de dahil” dedi.

Yüz tanıma teknolojisinin sonlandırılması

Meta, 2021'in Kasım ayında, on yıl boyunca kullandığı yüz tanıma yazılımını kapattı. Şirket, hükümetler ve diğer kuruluşlar tarafından kötüye kullanıldığı endişesiyle bu yazılımı kullanarak bir milyar kullanıcının fotoğraflarını tanımlamak için topladığı verilerin tamamını sileceğini açıkladı. Meta’nın eski yapay zeka başkan yardımcısı Jerome Pesenti, “Toplumda yüz tanıma teknolojisinin yeri hakkında birçok endişe var ve düzenleyiciler hala kullanımını yönlendiren açık bir kurallar seti sağlamaya çalışıyor” dedi.

Meta, 2019’da yüz tanıma teknolojisinin kullanımıyla ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonu ile 5 milyar dolarlık bir gizlilik anlaşmasına vardı. 2021’de ise Illinois eyaletinde biyometrik gizlilik yasasını ihlal ettiği için 650 milyon dolar ödeme yaptı.

Teksas ve gizlilik koruması

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Meta'nın yüz tanıma teknolojisi ile ilgili gizlilik ihlallerini durdurma çabasının bir parçası olarak bu büyük cezayı duyurdu. Paxton, “Big Tech’in aldatıcı iş uygulamalarının bir başka örneğidir ve durdurulmalıdır. Teksaslıların gizliliği ve güvenliği için savaşmaya devam edeceğim” dedi.