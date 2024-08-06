Meta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesi üzerine Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in sosyal medya paylaşımlarını kaldırmasıyla ilgili özür diledi. Meta, operasyonel bir hata nedeniyle içeriğin kaldırıldığını açıkladı.

Meta Platforms Inc., Enver İbrahim'in İsmail Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi. Şirket, sosyal medya platformlarındaki (Instagram ve Facebook) söz konusu içeriklerin "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını belirtti. Meta sözcüsü, "İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Malezya, Haniye'nin ölümüne dair taziye mesajlarının kaldırılmasının ardından Meta'dan açıklama talep etti. Malezya Başbakanlık Ofisi, Meta'nın eylemlerini "ayrımcı" ve "adaletsiz" olarak nitelendirerek, ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olarak değerlendirdi. Bu durum, Malezya hükümetinin Meta'ya karşı sert bir tutum sergilemesine neden oldu.

Meta'nın, İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlarına yönelik uyguladığı ambargo, yalnızca Malezya ile sınırlı kalmadı. Türkiye’de de benzer şekilde, Haniye ile ilgili paylaşımlar kaldırıldı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook hesabı kısıtlandı. Meta, Haniye'yi "tehlikeli kişi veya örgüt" olarak sınıflandırdığı için bu paylaşımlara müdahale etti.

Meta'nın sosyal medya politikaları, platformlarında "tehlikeli kişi veya örgütler" hakkında yapılan paylaşımları sıkı bir şekilde denetliyor. Bu politikalar, dünya genelinde tartışmalara ve çeşitli hükümetler ile şirket arasında anlaşmazlıklara yol açabiliyor.