ABD'deki 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, Instagram ve Facebook kullanıcıları şok edici bir durumla karşılaştı. Birçok kullanıcı, hesaplarının otomatik olarak Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve First Lady Melania Trump'ı takip ettiğini fark etti. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, Meta'nın kendilerini bu hesapları takip etmeye zorladığını iddia etti.

Sosyal medyada tepkiler artıyor

Instagram ve Facebook üzerinden yapılan paylaşımlarda, kullanıcılar "Meta, insanları Trump ve JD Vance'i takip etmeye mi zorluyor?" şeklinde tepki gösterdi. Birçok kişi, kendilerine ait olmayan bir şekilde bu hesapları takip etmeye yönlendirildiklerini düşündü. Bir başka kullanıcı ise, “Instagram hesabınız varsa, gidip Vance ve Trump’ı takip edip etmediğinizi kontrol edin. Bir şekilde, siz ‘takip et’ butonuna basmadan onları takip ediyorsunuz” diyerek durumu paylaşmıştı.

Demokratlara yönelik sansür iddiaları

Kullanıcılar ayrıca, Instagram'ın "#Democrat" (Demokrat) aramalarıyla ilgili sansür uyguladığını, ancak "#Republican" (Cumhuriyetçi) aramalarının milyonlarca sonuç getirdiğini fark etti. Bazı kullanıcılar, Bernie Sanders gibi Demokrat politikacıları aradığında, "Bu aramanın sonuçları gizlenmiş olabilir" uyarısıyla karşılaştıklarını bildirdi. Bu durum, Meta'nın sosyal medya platformları üzerinde siyasi müdahale iddialarına neden oldu.

İddiaların gerçekliği

Ancak tüm bu endişelere rağmen, Meta, bu iddiaları reddetti. Şirket, kullanıcıların Trump ve ekibini takip etmelerinin yanlış bir yönlendirme olduğunu belirtmek yerine, bunun bir prosedürün parçası olduğunu savundu. Gerçekte, Trump, Vance ve Melania Trump’ın kişisel hesapları değil, Beyaz Saray tarafından yönetilen resmi hesaplarıydı. Bu hesaplar, yeni bir başkan ve yönetim tarafından devralındığında, otomatik olarak önceki başkanın ve ekibinin takip edilmesine yol açıyordu.

Bu hesaplar, ‘potus’ (ABD Başkanı), ‘vp’ (Başkan Yardımcısı) ve ‘flotus’ (First Lady) gibi unvanlarla tanımlanmış hesaplar olup, her birinin Ocak 2025'te oluşturulmuş olduğuna dair veriler bulunuyor. Trump ve Vance'in kişisel hesapları ise eski tarihlerde açılmıştı.