Meta, 2025 yılı için belirlediği hedeflere ulaşmak adına çalışan kadrosunda önemli değişikliklere gidiyor. CEO Mark Zuckerberg, düşük performans gösteren çalışanların tespit edilerek işten çıkarılacağını duyurdu. Bloomberg'in haberine göre, bu kapsamda şirket, toplam iş gücünün %5'ine denk gelen 3.600 çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.

Meta, işten çıkarmaları rastgele değil, çalışanların performans analizine dayalı olarak gerçekleştirecek. Değerlendirme süreci sonunda işten çıkarılacak çalışanlara adil tazminatlar sağlanacağı da şirket tarafından belirtildi.

Meta, çalışan kadrosundaki daralmaya rağmen yapay zeka geliştirme projelerine hız vermeyi hedefliyor. 2024'te kullanıma sunduğu "Meta AI" teknolojisi, 500 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarı elde etti. 2025'te ise bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak yapay zeka destekli bir arama motoru geliştirmeyi planlıyor.

Meta, hedeflerine ulaşabilmek için zor kararlar almak zorunda kalacak. Bu kararlar, işten çıkarılmalar ve yeni işe alımlar gibi zorlu adımları içerse de, şirketin büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.