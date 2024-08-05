Türkiye'de Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu oldu. Engelin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili belirsizlik devam ederken, platformun sahibi Meta'nın Türkçe bilen bir yönetici için iş ilanı açması, bu engelin kalkacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Meta'nın Türkiye'de Türkçe bilen bir yönetici araması, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılacağı yönündeki spekülasyonları artırdı. Şirket, deneyimli bir Yönetici İdari Ortak aradığını duyurdu. Bu pozisyon, yüksek iletişim becerilerine sahip, karmaşık takvim yönetiminde ve seyahat planlamasında deneyimli bir profesyoneli hedefliyor.

İş ilanının detayları

Meta'nın iş ilanında belirtilen gereklilikler arasında, Microsoft Office ve Google Suite platformlarına hakimiyet, akıcı İngilizce ve ana dilinin Türkçe olması gibi şartlar bulunuyor. Adayın, iç ve dış toplantıları koordine etme, seyahat düzenlemelerini organize etme ve departmanlar arası ilişkileri yönetme gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor.

BTK'nın kararı

Instagram'a getirilen erişim engeli, 2 Ağustos'ta katalog suçlar gerekçesiyle uygulanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), söz konusu suçlar arasında intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımı ve müstehcen içerik gibi unsurların bulunduğunu açıklamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram’ın bu suçları ortadan kaldırmadan erişim engelinin kalkmayacağını ifade etti.

Meta’dan Türkiye hamlesi

Meta'nın Türkçe bilen bir yönetici arayışı, şirketin Türkiye pazarındaki etkisini güçlendirmek ve BTK’nın koyduğu düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, kullanıcılar arasında Instagram'ın erişim engelinin kaldırılacağı yönündeki umutları artırdı.