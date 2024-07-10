Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta "siyonist" kelimesinin kullanımını yeniden düzenliyor. Şirket, bu kelimenin nefret söylemi olarak kullanılmasını önlemek amacıyla yeni kurallar getirdi.

Meta'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "siyonist" kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanıldığı paylaşımların platformlardan kaldırılacağı belirtildi. Bu kararla, kelimenin siyasi tartışmalardan ayrılması gerektiği vurgulandı.

Meta'nın açıklaması

Meta, "siyonist" kelimesinin kullanımına ilişkin geniş kapsamlı istişarelerin ardından bu değişikliği yapma kararı aldı. Şirketin açıklamasında, "meşru" siyasi tartışmalar ile bireylere yönelik nefret söylemleri arasında ayrım yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yasak ne kapsıyor?

Meta, "siyonist" kelimesinin Yahudi ve İsraillilere karşı şiddet çağrısı bağlamında kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Açıklamada, kelimenin siyasi hareketle bağlantılı olduğu durumlarda ise paylaşımlara izin verileceği ifade edildi. Ancak, Yahudi ve İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma içerdiğinde bu paylaşımların kaldırılacağı belirtildi.

"Bu paylaşımları kaldıracağız"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İleriye dönük olarak 'siyonist' kelimesinin açıkça siyasi hareketle ilgili olmadığı durumlarda ve Yahudi ile İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma yoluyla zarar verme anlamı içermesi halinde bu paylaşımları kaldıracağız"