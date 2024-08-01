Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformların sahibi olarak, 2024'ün ikinci çeyreğinde finansal başarısını sürdürdü. Şirket, bu dönemde önemli bir gelir ve kar artışı kaydetti.

Meta, 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 22 artırarak 39,1 milyar dolara yükseltti. Geçen yılın aynı döneminde 31,9 milyar dolar gelir elde eden şirket, piyasa beklentilerini de aşarak başarılı bir performans sergiledi.

Net kar artışı

Şirketin net karı ise yüzde 73 artışla 13,5 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 7,8 milyar dolar kar açıklayan Meta, bu yılki güçlü performansıyla dikkat çekti. Hisse başına kar ise 2,98 dolardan 5,16 dolara yükseldi.

Üçüncü çeyrek gelir beklentisi

Meta, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 38,5 milyar dolar ile 41 milyar dolar arasında gelir beklediğini açıkladı. Bu beklenti, şirketin finansal performansının gelecekte de güçlü olacağına işaret ediyor.

Mark Zuckerberg'in değerlendirmesi

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin finansal sonuçlarını değerlendirirken, "Güçlü bir çeyrek geçirdik ve Meta AI, yıl sonuna kadar dünyada en çok kullanılan yapay zeka asistanı olma yolunda ilerliyor," ifadesini kullandı. Bu açıklama, şirketin yapay zeka alanındaki yatırımlarının da olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Meta'nın ikinci çeyrek finansal performansı (2024)

Gelir: 39,1 milyar dolar (Yüzde 22 artış)

Net Kar: 13,5 milyar dolar (Yüzde 73 artış)

Hisse Başına Kar: 5,16 dolar