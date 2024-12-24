Teknoloji devi Meta, 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerine ekran eklemeyi hedefliyor. Bu yenilik, gözlüğün işlevselliğini artırarak kullanıcıların sanal asistandan gelen bildirimleri ve basit metin içeriklerini doğrudan görebilmesine olanak tanıyacak.

Mevcut modelde görsel destek yok

Şu anda piyasada bulunan Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri, görsel içerik sunma yeteneğine sahip değil. Kullanıcılar, sadece dijital asistandan gelen sesli yanıtları dinleyebiliyor ve telefonlarıyla bağlantı kurabiliyor. Yeni model ise ekran desteğiyle, navigasyon talimatları ve metin mesajları gibi bilgileri gözlük camında gösterebilecek.

Basit ve maliyet odaklı tasarım

Meta, yeni modelde maliyetleri düşürmek amacıyla daha sade bir ekran tasarımı tercih edecek. Şirket, önceki “Orion” projesinde kullanılan gelişmiş ekran teknolojilerinden uzak durarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi planlıyor.

Yoğun rekabet ortamı

2025 yılı, akıllı gözlük pazarında önemli bir dönemeç olacak. Google’ın Android XR işletim sistemiyle çalışan artırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurması beklenirken, Meta bu rekabette güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Financial Times: Basit işlevler ön planda

Financial Times’ın haberine göre, Meta’nın yeni gözlüğünde ekran yalnızca basit metinleri gösterecek. Bildirimler, navigasyon talimatları ve kısa mesajlar gibi içeriklere odaklanılacak. Ancak yüksek kaliteli görüntüler veya video yayınları desteklenmeyecek.