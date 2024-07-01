Avrupa Birliği Komisyonu, ABD merkezli Meta'ya yönelik “öde veya rıza göster” reklam modelinin Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uygunluğu konusunda resmi suçlamalar içeren bir bildirimde bulundu. Bu modelin AB kurallarına uygun olmadığı belirtildi.

AB'den resmi suçlama

Avrupa Birliği Komisyonu, Meta'nın uyguladığı “öde veya rıza göster” reklam modelinin AB'nin Dijital Pazarlar Yasası'na uygun olmadığına dair ön görüşe sahip olduğunu açıkladı. Bu reklam modeli, kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımına rıza göstermelerini veya ödeme yapmalarını şart koşuyor.

Kullanıcı hakları ihlali

Komisyonun açıklamasında, Meta'nın kullanıcıların kişisel verilerinin daha azını kullanan ve kişiselleştirilmiş reklamlar içermeyen eşdeğer bir hizmeti tercih etme haklarını ihlal ettiği belirtildi. Kullanıcıların kişisel verilerinin birleştirilmesine özgürce izin verme haklarına yeterince saygı gösterilmediği ifade edildi.

Meta'nın reklamsız abonelik seçeneği

Meta, Kasım ayında Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı. Ancak bu seçenek, Avrupa'daki tüketici dernekleri tarafından şikayet edilmişti. AB, teknoloji kuralları kapsamında Meta gibi büyük şirketleri ve dijital platformları daha katı hükümlere tabi tutuyor.