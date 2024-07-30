Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, son 32 turunda Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Bu kritik turda Gazoz, Fransa'nın güçlü okçusu Thomas Chirault ile karşı karşıya gelecek.

Mete Gazoz'un başarıları devam ediyor

Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Bireysel son 32 turunda rakibi Chih-Chun Tang karşısında üstün bir oyun sergileyen Gazoz, 6-2'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Bu galibiyet, Gazoz'un ne kadar formda olduğunu ve madalya yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Son 16 turunda zorlu rakip: Thomas Chirault

Mete Gazoz'un son 16 turundaki rakibi, ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault olacak. Chirault, kendi seyircisi önünde avantajlı olsa da Mete Gazoz'un kararlılığı ve yeteneği, bu zorlu mücadelede dikkatle izlenecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve sporseverlerin büyük ilgisini çekecek.

Okçulukta heyecan dorukta

Paris 2024'te okçuluk erkekler bireysel kategorisinde son 16 turu ve devamındaki tüm turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak. Bu önemli günde, Mete Gazoz'un performansı Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Milli sporcumuzun bu kritik turlardaki başarısı, ülkemize yeni bir gurur yaşatabilir.