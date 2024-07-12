TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde takımdan ayrılıp 1461 Trabzon ile anlaşan Metehan Yılmaz'ın transferinden 9 milyon TL bonservis geliri elde etti.

Kırmızı-lacivertliler, kaptan Metehan'ın gidişiyle bu yaz dönemindeki ilk oyuncu satışını gerçekleştirdi. Genç orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılında sona erecek olması nedeniyle yönetim Metehan'ın gidişine onay verdi. Yeni sezon öncesi gurbetçi ve altyapı oyuncularından oluşan bir takım kuran İzmir temsilcisinde futbolcu satışlarının sürebileceği öğrenildi. Özellikle milli takımlarda görev yapan kaleci Mert, stoper Hasan, orta saha oyuncuları Ege ve Sami'yi izleyen kulüplerin olduğu belirtildi.