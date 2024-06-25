Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu yerler için Meteoroloji sarı kod uyarısı verdi.

Diğer illerde ise hava durumunun değişmeyeceği, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın için sarı kodlu alarm verdiği şehirler "Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon" oldu.