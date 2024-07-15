Türkiye, son 53 yılın en sıcak haziran ayını geride bıraktıktan sonra Temmuz ayında da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yeni haftada ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt illeri için sel ve su baskınlarına karşı sarı alarm uyarısı yaptı.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'e göre, yeni haftanın ikinci gününde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Çarşamba günü ise yağışların Karadeniz bölgesinde devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Toz Taşınımı Uyarısı

Önümüzdeki günlerde Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülebileceği uyarısında bulunuldu. Vatandaşların görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise yeni haftada yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağı ve İzmir'de 38 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

İŞTE 15 TEMMUZ HAVA DURUMU

İSTANBUL 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Karaman, Aksaray ve Konya, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyi ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C

Az bulutlu