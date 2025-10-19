Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 il için sarı kodlu alarm verildi. Sağanak uyarısı verilen iller sırasıyla Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce oldu. Yarın da Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak bekleniyor.

MGM'nin internet sitesinde tahminlere göre, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kodlu alarm verildi.

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

MGM, yarın için de Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışların, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.