Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (11 Haziran) önümüzdeki beş gün için ülke genelinde hava durumu tahminlerini yayınladı. Birçok bölgede yağışlar devam ederken Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale ve İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Diğer illerde ise Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Isparta, Eskişehir, Sivas, Düzce, Amasya, Artvin, Samsun ve Kars'ta gök gürültülü sağanak yağış (21-50 mm) bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için "yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış alanında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

Ayrıca Kastamonu, Çorum, Çankırı, Kırıkkale ve Ankara için de yağışların sebep olabileceği olumsuz durumlara karşı tedbir uyarısında da bulundu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı uyarıların takip edilmesi hayati önem taşıyor. Yağış uyarısı beklenen illerde beş günlük hava durumu raporu tahminlerine göre yağışların 4. ve 5. günlerde azalması bekleniyor. Ancak birçok bölgede kuvvetli yağışlar 15 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve genel olarak düşmesi beklenmiyor. Özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında düşmesi öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 34 derece, Ankara'da ise 32 derece olacak. Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek olan rüzgarlar, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde olacak. Sabah saatlerinde Kuzey Ege'de rüzgarlar yer yer 7 kuvvetinde olabilir.