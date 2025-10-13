Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de bu hafta sakin, yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C’ye kadar çıkarken, gece sıcaklıkları 13°C civarında seyredecek.

İzmir’de yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre İzmir’de bu hafta genel olarak sakin, az bulutlu ve yağışsız bir hava etkili olacak.

Geçtiğimiz haftalarda görülen yerel sağanakların ardından kentte mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri bekleniyor.

Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının ortalama 23°C, gece ise 13°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlardan “Sıcaklık farkı” uyarısı

Meteoroloji uzmanları, özellikle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının artmasına dikkat çekerek, mevsim geçişi hastalıklarına karşı uyarıda bulundu.

Uzmanlar, “Sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor, bu da soğuk algınlığı ve grip vakalarının artmasına neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

Rüzgarın da bu hafta etkisini azaltması bekleniyor. Ortalama 9 km/sa hızında hafif rüzgar tahmin ediliyor.

“Sabah sıkı giyinin” uyarısı

İzmir Hava Durumu ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kışımsı bir akşam bizi bekliyor. Sabah da işe-okula giderken sıkı giyinin.”

Bu uyarıyla birlikte sabah erken saatlerde hava sıcaklıklarının 10°C’nin altına düşebileceği, özellikle öğrenciler ve işe erken çıkanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.