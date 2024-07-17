Normaline göre yüzde 65, geçen yıl haziran ayına göre ise yüzde 80 azalma yaşandı. Bu, Türkiye'de son 23 yılın en düşük haziran ayı yağışı olarak kaydedildi.

Yağış verileri

Haziran Ayı Normali (1991-2020): 33,6 mm

2023 Yılı Haziran Ayı Yağışı: 58,1 mm

2024 Yılı Haziran Ayı Yağışı: 11,9 mm

Bölgesel yağışlar

Ege ve Akdeniz: Son 23 yılın en düşük yağışları

Marmara ve Karadeniz: Son 21 yılın en düşük yağışları

İç Anadolu: Son 12 yılın en düşük yağışı

İl geneli yağışlar şöyle;

En Fazla Yağış: Rize (97 mm)

En Az Yağış: İzmir (0,4 mm)

En Fazla Artış: Hakkari (%26)

En Fazla Azalma: Çanakkale (%98)

Yağışlı gün sayısı

Türkiye Geneli: Ortalama 3,4 gün (1991-2020 normali 6,5 gün)

Ege Bölgesi ve Antalya'nın Batısı: 3 günün altında

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz: 10-15 gün aralığında

Bölgesel ve yıllık karşılaştırmalar

En Fazla Azalma Gösteren Bölge: Marmara Bölgesi (%92 azalma)

Artış Gösteren Bölgeler: Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin sahil kesimleri (%20'nin üzerinde artış)

Uzun Dönem Karşılaştırmaları: Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kocaeli, Yalova gibi illerde son 64 yılın en düşük yağışları kaydedildi.