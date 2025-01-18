Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, hafta sonunda Artvin, Samsun, Trabzon ve Ardahan'da kar ve yağmur yağışının etkili olacağını duyurdu. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört ilde kar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Artvin, Samsun, Trabzon ve Ardahan'da hava koşulları vatandaşları zorlayacak.

Artvin: Aralıklı yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Artvin il genelinde hava, aralıklı yağmur şeklinde seyredecek. Ancak, Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. Bu durum, ulaşımı etkileyebilir ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını getiriyor.

Samsun: Sağanak yağış etkili olacak

Samsun'da ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağış, şiddetini arttırarak zaman zaman sel ve su baskınlarına yol açabilir. Yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına karşı uyardı.

Trabzon: Kıyı kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar

Trabzon'da kıyı kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek bölgelerde kar yağışı, yer yer etkisini arttırabilir, bu da kar yağışı nedeniyle yolculuk yapacaklar için risk oluşturabilir.

Ardahan: Kar yağışı devam edecek

Ardahan'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar birikintilerinin yoğunlaşması, ulaşımda aksamalara yol açabileceği için bölgede yaşayanların tedbirli olması önem taşıyor.

Doğu Anadolu için çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle yüksek kesimlerde çığ tehlikesi olduğunu belirtti. Kar yağışının ardından bu bölgedeki dağlık alanlarda çığ riski artabilir. Bu nedenle, dağa tırmanan ya da kayak yapan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerekiyor.