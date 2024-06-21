Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bakan Özhaseki'den uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aşırı sıcaklarla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özhaseki, "Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzun süre yağış yok

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde yağmur, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın dışında önemli bir meteorolojik hadise yok. Uzun süre yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın 5-8 derece üzerinde devam ediyor. İstanbul 30'un altına, İzmir 35'in altına düşmeyecek" mesajını paylaştı.