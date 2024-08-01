Bölgesel hava durumu ve rüzgar tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Denizli: Az bulutlu ve açık, 38°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C

Manisa: Az bulutlu ve açık, 38°C

Muğla: Az bulutlu ve açık, 36°C

Adana: Az bulutlu ve açık, 38°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 37°C

Hatay: Az bulutlu ve açık, 35°C

Isparta: Az bulutlu ve açık, 34°C

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 32°C

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Bolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, 29°C

Düzce: Parçalı yer yer çok bulutlu, 32°C

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Zonguldak: Parçalı yer yer çok bulutlu, 28°C

Amasya: Parçalı bulutlu, 32°C

Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 28°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 27°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 35°C

Van: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 40°C

Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 38°C

Siirt: Az bulutlu ve açık, 39°C

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40°C