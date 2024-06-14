Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kenti etkisi altına alacak sağanak ve fırtına konusunda önemli uyarılar yaptı. İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde bugün sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İşte 14 Haziran itibariyle güncel hava durumu detayları ve Kurban Bayramı'nda beklenen hava koşulları...

16 kent için sarı alarm verildi

İşte o iller:

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Uşak

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre, yurdun iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Uzmanlardan bayram için öneriler

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğleden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu, İstanbul dahil batı Karadeniz’de kuvvetli yağmur var. Sıcaklık daha yüksek olacak, dışarıda durmayın. Çıkacaksanız şemsiyenizi yanınıza alın" dedi.

Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nda beklenen hava durumunu değerlendirdi. Çelik, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam edeceğini belirtti. Cumartesi ve pazar günleri ise Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalacağını, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını ifade etti.

Beklenen Sıcaklıklar

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34°C İzmir: Az bulutlu ve açık, 38°C

Az bulutlu ve açık, 38°C Adana: Parçalı ve az bulutlu, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, 40°C Antalya: Az bulutlu ve açık, 39°C

Az bulutlu ve açık, 39°C Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, 29°C Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, 28°C Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39°C

Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat ederek hem bayramınızı hem de günlük hayatınızı güvenli ve rahat bir şekilde geçirmeniz için bu önemli bilgilere dikkat edin. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!