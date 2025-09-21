HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 ilde yağış beklendiğini ve 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldığını duyurdu. Ayrıca AFAD, 4 il için turuncu uyarı verdi. Yağışlar, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde kuvvetli olacak, Rize ve Artvin kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

,AFAD'dan 4 kente 'Turuncu' kodlu uyarı

AFAD, 25 Eylül'de gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde ‘turuncu’ uyarı yaptı. Bu illerde aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği belirtilerek, müdahale çalışmaları devam ettiği vurgulandı. AFAD, 2 bin 614 personel ve 984 araçla olaylara müdahale etmekte olduklarını açıkladı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarı yaparak, bu bölgelerde potansiyel tehlike oluşturan hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Yağış beklenen diğer iller

Yağışların, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan illerinde de etkili olması bekleniyor. Bu illerde yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Renk kodları ve anlamları

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik durum yok.

Sarı: Potansiyel tehlike var, ancak olağandışı değil. Dikkatli olunmalı.

Turuncu: Tehlikeli hava durumu, hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok dikkatli olunmalı.

Kırmızı: Çok tehlikeli hava durumu, büyük hasar ve kayıplar muhtemel. Sıklıkla takip edilmeli.

Meteorolojik Görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğini açıkladı. Karadeniz kıyılarında, Ordu çevresinde ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde ise sağanak yağışlar görülecek.

Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğuda ise 1-3 derece altında olacak. Kuzeyli yönlerden hafif rüzgarların esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu bölgelerde olumsuzluklar yaşanabilir.

Bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İzmir, Denizli, Muğla, Aydın gibi illerde hava açık olacak.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Adana, Antalya, Hatay gibi illerde hava sıcaklığı yüksek olacak.

İç Anadolu: Sivas çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Ankara, Konya gibi illerde ise az bulutlu hava olacak.

Karadeniz Bölgesi: Orta Karadeniz kıyılarında sağanak yağışlar bekleniyor. Trabzon, Rize, Samsun gibi illerde kuvvetli yağışlar etkili olacak.