Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu raporunda, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Trakya kesiminde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

Edirne : 36°C, parçalı ve az bulutlu

: 36°C, parçalı ve az bulutlu İstanbul : 29°C, az bulutlu ve açık

: 29°C, az bulutlu ve açık Kırklareli : 31°C, parçalı ve az bulutlu

: 31°C, parçalı ve az bulutlu Kocaeli: 30°C, az bulutlu ve açık

Ege

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Afyonkarahisar : 34°C, az bulutlu ve açık

: 34°C, az bulutlu ve açık Denizli : 41°C, az bulutlu ve açık

: 41°C, az bulutlu ve açık İzmir : 36°C, az bulutlu ve açık

: 36°C, az bulutlu ve açık Muğla: 39°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Bölgenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava görülecek. Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Adana : 35°C, parçalı bulutlu, akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

: 35°C, parçalı bulutlu, akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya : 33°C, az bulutlu ve açık

: 33°C, az bulutlu ve açık Hatay : 30°C, parçalı ve az bulutlu

: 30°C, parçalı ve az bulutlu Isparta: 35°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara : 34°C, az bulutlu ve açık

: 34°C, az bulutlu ve açık Eskişehir : 33°C, az bulutlu ve açık

: 33°C, az bulutlu ve açık Konya : 33°C, az bulutlu ve açık

: 33°C, az bulutlu ve açık Sivas: 31°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Bolu : 31°C, az bulutlu ve açık

: 31°C, az bulutlu ve açık Düzce : 31°C, az bulutlu ve açık

: 31°C, az bulutlu ve açık Sinop : 27°C, az bulutlu ve açık

: 27°C, az bulutlu ve açık Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Amasya : 31°C, parçalı ve az bulutlu

: 31°C, parçalı ve az bulutlu Artvin : 25°C, parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı

: 25°C, parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı Samsun : 26°C, parçalı ve az bulutlu

: 26°C, parçalı ve az bulutlu Trabzon: 25°C, parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Erzurum : 28°C, az bulutlu ve açık

: 28°C, az bulutlu ve açık Kars : 26°C, az bulutlu ve açık

: 26°C, az bulutlu ve açık Malatya : 36°C, az bulutlu ve açık

: 36°C, az bulutlu ve açık Van: 28°C, az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Diyarbakır : 41°C, az bulutlu ve açık

: 41°C, az bulutlu ve açık Gaziantep : 39°C, az bulutlu ve açık

: 39°C, az bulutlu ve açık Siirt : 38°C, az bulutlu ve açık

: 38°C, az bulutlu ve açık Şanlıurfa: 42°C, az bulutlu ve açık