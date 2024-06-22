Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu raporunda, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Özellikle Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Trakya kesiminde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
- Edirne: 36°C, parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Kocaeli: 30°C, az bulutlu ve açık
Ege
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Afyonkarahisar: 34°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 41°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 39°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Bölgenin doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava görülecek. Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
- Adana: 35°C, parçalı bulutlu, akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya: 33°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 35°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
- Ankara: 34°C, az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 33°C, az bulutlu ve açık
- Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
- Sivas: 31°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
- Bolu: 31°C, az bulutlu ve açık
- Düzce: 31°C, az bulutlu ve açık
- Sinop: 27°C, az bulutlu ve açık
- Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış bekleniyor.
- Amasya: 31°C, parçalı ve az bulutlu
- Artvin: 25°C, parçalı bulutlu, kıyıları yerel sağanak yağışlı
- Samsun: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 25°C, parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
- Erzurum: 28°C, az bulutlu ve açık
- Kars: 26°C, az bulutlu ve açık
- Malatya: 36°C, az bulutlu ve açık
- Van: 28°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
- Diyarbakır: 41°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 39°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa: 42°C, az bulutlu ve açık