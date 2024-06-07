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İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Megakent İstanbul'da poyrazın sert esmesi bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını ve özellikle İstanbul'un rekor sıcaklıklarla karşılaşacağını açıkladı. İşte haftanın hava durumu tahminleri ve detaylar...

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