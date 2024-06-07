NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların artacağını ve özellikle İstanbul'un rekor sıcaklıklarla karşılaşacağını açıkladı. İşte haftanın hava durumu tahminleri ve detaylar...
Haftanın Hava Durumu:
- Hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş olacak.
- Salı günü ise Cezayir'den gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Megakent İstanbul'da poyrazın sert esmesi bekleniyor.
Bugünün Hava Durumu:
- Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.
Editör: Nurican ALBAYRAK