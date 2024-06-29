Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Haziran 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul'un Karadeniz kıyıları ve Ankara'nın güney kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Kritik bölgeler:

Aydın, Bursa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Manisa sarı kodla uyarıldı.

Yurt genelinde hava durumu

Kuzey, İç ve Doğu Bölgeler: Parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz ve Karadeniz İç Kesimleri: Sağanak yağışlı.

Kırklareli ve İstanbul Karadeniz Kıyıları: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.

Ankara Güney Kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı: Sağanak yağışlı.

Van Doğu Kesimleri: Sağanak yağışlı.

Diğer Bölgeler: Parçalı ve az bulutlu.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara:

İstanbul: Sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı, kuzey kesimleri parçalı bulutlu.

Edirne: Az bulutlu ve açık.

Kırklareli: Sabah saatlerinde kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

Ege:

Denizli ve Afyonkarahisar: Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

İzmir ve Muğla: Az bulutlu ve açık.

Akdeniz:

Adana ve Hatay: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İç Anadolu:

Ankara ve Eskişehir: Öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.

Konya: Öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

Karadeniz:

Sinop ve Samsun: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Trabzon ve Artvin: Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu:

Erzurum ve Kars: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.

Van: Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.