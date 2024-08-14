Şehirdeki sıcaklıkların, denize yakın bölgelerde kuru karakterli rüzgâr nedeniyle 40 dereceyi geçmesi bekleniyor.

Perşembe günü en sıcak gün olacak

Meteorolojik verilere göre, Perşembe günü İzmir'de sıcaklıklar zirveye ulaşacak ve şehirde en sıcak gün olarak kaydedilecek. Bu tarihte denizden esen rüzgârlar, sıcaklıkları daha da artıracak.

Cuma günü rüzgârlar kuvvetlenecek

Sıcak hava dalgası Cuma günü etkisini kaybetmeye başlayacak. Ancak, bu tarihten itibaren rüzgârların hem denizden hem de kara tarafından kuvvetli bir şekilde esmesi bekleniyor. Bu, hava sıcaklıklarında bir miktar düşüş sağlayabilir.

Sıcak hava için sabırlı olun

Şu an için sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde, İzmirli vatandaşların dikkatli olması ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor. Perşembe gününe kadar sıcak hava dalgasının devam edeceği öngörülüyor.