HABEREKSPRES- Meteoroloji verilerine göre İzmir’de hafta sonu sağanak yağışlar etkili olacak; yağmur Cumartesi sabahı başlayacak, Pazar günü kuvvetlenecek ve yeni hafta boyunca devam edecek.

İzmir’de hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İzmir’de Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi sabahından itibaren ise sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü yağmurun etkisi artacak ve yeni hafta boyunca aralıklarla devam edecek.

Cuma günü sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükselirken, nem oranı yüzde 90’a ulaşacak. Rüzgârın güney yönlerinden 4–6 km/s hızla esmesi öngörülüyor.

Merkez ilçelerde aralıklı yağış

Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova ve Narlıdere’de Cumartesi ve Pazar günleri aralıklı sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 24–26 derece, gece ise 14–16 derece civarında olacak. Yağışların özellikle Pazar sabahı ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kuzey ilçelerde gökgürültülü sağanak uyarısı

Aliağa, Bergama, Kınık, Dikili ve Foça çevresinde gökgürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 12–24 derece aralığında olacak. Kıyı kesimlerde rüzgârın zaman zaman sert esmesi ve deniz üzerinde kısa süreli fırtına geçişleri yaşanabileceği bildirildi.

Güney ve kıyı ilçelerde yağış kuvvetlenecek

Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Gaziemir hattında Cumartesi akşamından itibaren kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor. Pazar günü gün boyu yağış beklenirken, sıcaklıklar 14–25 derece arasında değişecek. Meteoroloji, bu bölgelerde yerel su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İç ve doğu ilçelerde sıcaklık düşecek

Bayındır, Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş’te yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi, Pazar günü ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 9–10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağmur devam edecek

Meteoroloji raporlarına göre İzmir genelinde yağışlı hava Pazartesi ve Salı günü de etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 23–25 derece, gece sıcaklıkları 14–16 derece bandında seyredecek.

Uzmanlar, hafta sonu planı yapacak vatandaşlara şemsiye uyarısı yaparken; ani sağanakların trafikte aksamalara yol açabileceğini belirtti.

İşte 17-18-19 Ekim ilçe ilçe İzmir hava durumu:

Merkez 17 Ekim
Cuma		 18 Ekim
Cumartesi		 19 Ekim
Pazar
İzmir
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 26 14 25 15 23
Aliağa
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
12 24 13 23 16 21
Balçova
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
12 26 13 25 14 23
Bayındır
PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
9 27 12 26 14 26
Bayraklı
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 26 15 25 16 23
Bergama
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 25 14 23 14 21
Beydağ
PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI
9 27 12 27 12 26
Bornova
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 26 14 25 15 25
Bozdağ Kayak M.
PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU
5 15 8 14 8 13
Buca
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 26 14 24 14 23
Çeşme
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 24 15 24 14 22
Çiğli
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 25 12 25 14 22
Dikili
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 23 15 22 15 21
Foça
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
14 22 15 23 16 21
Gaziemir
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 26 13 24 14 23
Güzelbahçe
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 24 15 25 15 22
Karabağlar
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 25 15 25 16 22
Karaburun
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
14 23 16 22 16 21
Karşıyaka
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
12 26 14 26 15 23
Kemalpaşa
PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 26 13 24 13 24
Kınık
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
12 26 13 25 14 22
Kiraz
PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI
11 25 13 24 14 23
Menderes
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
10 26 12 25 12 24
Menemen
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
12 26 13 25 15 23
Narlıdere
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
14 23 15 24 16 21
Ödemiş
PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI
10 26 14 25 14 25
Seferihisar
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
13 24 15 25 15 24
Selçuk
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
11 26 12 25 14 25
Tire
PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI
10 27 11 26 13 25
Torbalı
PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
10 26 13 25 15 25
Urla
PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI
14 24 15 24 16 22

