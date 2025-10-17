HABEREKSPRES- Meteoroloji verilerine göre İzmir’de hafta sonu sağanak yağışlar etkili olacak; yağmur Cumartesi sabahı başlayacak, Pazar günü kuvvetlenecek ve yeni hafta boyunca devam edecek.

İzmir’de hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İzmir’de Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi sabahından itibaren ise sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü yağmurun etkisi artacak ve yeni hafta boyunca aralıklarla devam edecek.

Cuma günü sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükselirken, nem oranı yüzde 90’a ulaşacak. Rüzgârın güney yönlerinden 4–6 km/s hızla esmesi öngörülüyor.

Merkez ilçelerde aralıklı yağış

Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova ve Narlıdere’de Cumartesi ve Pazar günleri aralıklı sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 24–26 derece, gece ise 14–16 derece civarında olacak. Yağışların özellikle Pazar sabahı ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Kuzey ilçelerde gökgürültülü sağanak uyarısı

Aliağa, Bergama, Kınık, Dikili ve Foça çevresinde gökgürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 12–24 derece aralığında olacak. Kıyı kesimlerde rüzgârın zaman zaman sert esmesi ve deniz üzerinde kısa süreli fırtına geçişleri yaşanabileceği bildirildi.

Güney ve kıyı ilçelerde yağış kuvvetlenecek

Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Gaziemir hattında Cumartesi akşamından itibaren kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor. Pazar günü gün boyu yağış beklenirken, sıcaklıklar 14–25 derece arasında değişecek. Meteoroloji, bu bölgelerde yerel su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İç ve doğu ilçelerde sıcaklık düşecek

Bayındır, Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş’te yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi, Pazar günü ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 9–10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağmur devam edecek

Meteoroloji raporlarına göre İzmir genelinde yağışlı hava Pazartesi ve Salı günü de etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 23–25 derece, gece sıcaklıkları 14–16 derece bandında seyredecek.

Uzmanlar, hafta sonu planı yapacak vatandaşlara şemsiye uyarısı yaparken; ani sağanakların trafikte aksamalara yol açabileceğini belirtti.

İşte 17-18-19 Ekim ilçe ilçe İzmir hava durumu:

Merkez 17 Ekim

Cuma 18 Ekim

Cumartesi 19 Ekim

Pazar İzmir PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 26 14 25 15 23 Aliağa PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 12 24 13 23 16 21 Balçova PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 12 26 13 25 14 23 Bayındır PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 9 27 12 26 14 26 Bayraklı PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 26 15 25 16 23 Bergama PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 25 14 23 14 21 Beydağ PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI 9 27 12 27 12 26 Bornova PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 26 14 25 15 25 Bozdağ Kayak M. PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU YAĞMURLU 5 15 8 14 8 13 Buca PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 26 14 24 14 23 Çeşme PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 24 15 24 14 22 Çiğli PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 25 12 25 14 22 Dikili PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 23 15 22 15 21 Foça PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 14 22 15 23 16 21 Gaziemir PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 26 13 24 14 23 Güzelbahçe PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 24 15 25 15 22 Karabağlar PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 25 15 25 16 22 Karaburun PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 14 23 16 22 16 21 Karşıyaka PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 12 26 14 26 15 23 Kemalpaşa PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 26 13 24 13 24 Kınık PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 12 26 13 25 14 22 Kiraz PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI 11 25 13 24 14 23 Menderes PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 10 26 12 25 12 24 Menemen PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 12 26 13 25 15 23 Narlıdere PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 14 23 15 24 16 21 Ödemiş PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI 10 26 14 25 14 25 Seferihisar PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 13 24 15 25 15 24 Selçuk PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 11 26 12 25 14 25 Tire PARÇALI BULUTLU ÇOK BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI 10 27 11 26 13 25 Torbalı PARÇALI BULUTLU HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 10 26 13 25 15 25 Urla PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI 14 24 15 24 16 22