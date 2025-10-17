HABEREKSPRES- Meteoroloji verilerine göre İzmir’de hafta sonu sağanak yağışlar etkili olacak; yağmur Cumartesi sabahı başlayacak, Pazar günü kuvvetlenecek ve yeni hafta boyunca devam edecek.
İzmir’de hafta sonu hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İzmir’de Cuma günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Cumartesi sabahından itibaren ise sağanak yağışlar etkili olacak. Pazar günü yağmurun etkisi artacak ve yeni hafta boyunca aralıklarla devam edecek.
Cuma günü sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükselirken, nem oranı yüzde 90’a ulaşacak. Rüzgârın güney yönlerinden 4–6 km/s hızla esmesi öngörülüyor.
Merkez ilçelerde aralıklı yağış
Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova ve Narlıdere’de Cumartesi ve Pazar günleri aralıklı sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 24–26 derece, gece ise 14–16 derece civarında olacak. Yağışların özellikle Pazar sabahı ve akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Kuzey ilçelerde gökgürültülü sağanak uyarısı
Aliağa, Bergama, Kınık, Dikili ve Foça çevresinde gökgürültülü sağanaklar tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 12–24 derece aralığında olacak. Kıyı kesimlerde rüzgârın zaman zaman sert esmesi ve deniz üzerinde kısa süreli fırtına geçişleri yaşanabileceği bildirildi.
Güney ve kıyı ilçelerde yağış kuvvetlenecek
Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Gaziemir hattında Cumartesi akşamından itibaren kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor. Pazar günü gün boyu yağış beklenirken, sıcaklıklar 14–25 derece arasında değişecek. Meteoroloji, bu bölgelerde yerel su baskını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
İç ve doğu ilçelerde sıcaklık düşecek
Bayındır, Beydağ, Kiraz, Tire ve Ödemiş’te yağışların hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi, Pazar günü ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının 9–10 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada yağmur devam edecek
Meteoroloji raporlarına göre İzmir genelinde yağışlı hava Pazartesi ve Salı günü de etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 23–25 derece, gece sıcaklıkları 14–16 derece bandında seyredecek.
Uzmanlar, hafta sonu planı yapacak vatandaşlara şemsiye uyarısı yaparken; ani sağanakların trafikte aksamalara yol açabileceğini belirtti.
İşte 17-18-19 Ekim ilçe ilçe İzmir hava durumu:
|Merkez
|17 Ekim
Cuma
|18 Ekim
Cumartesi
|19 Ekim
Pazar
|İzmir
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 26
|14 25
|15 23
|Aliağa
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|12 24
|13 23
|16 21
|Balçova
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|12 26
|13 25
|14 23
|Bayındır
|PARÇALI BULUTLU
|HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|9 27
|12 26
|14 26
|Bayraklı
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 26
|15 25
|16 23
|Bergama
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 25
|14 23
|14 21
|Beydağ
|PARÇALI BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|9 27
|12 27
|12 26
|Bornova
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 26
|14 25
|15 25
|Bozdağ Kayak M.
|PARÇALI BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|YAĞMURLU
|5 15
|8 14
|8 13
|Buca
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 26
|14 24
|14 23
|Çeşme
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 24
|15 24
|14 22
|Çiğli
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 25
|12 25
|14 22
|Dikili
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 23
|15 22
|15 21
|Foça
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|14 22
|15 23
|16 21
|Gaziemir
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 26
|13 24
|14 23
|Güzelbahçe
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 24
|15 25
|15 22
|Karabağlar
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 25
|15 25
|16 22
|Karaburun
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|14 23
|16 22
|16 21
|Karşıyaka
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|12 26
|14 26
|15 23
|Kemalpaşa
|PARÇALI BULUTLU
|HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 26
|13 24
|13 24
|Kınık
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|12 26
|13 25
|14 22
|Kiraz
|PARÇALI BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 25
|13 24
|14 23
|Menderes
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|10 26
|12 25
|12 24
|Menemen
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|12 26
|13 25
|15 23
|Narlıdere
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|14 23
|15 24
|16 21
|Ödemiş
|PARÇALI BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|10 26
|14 25
|14 25
|Seferihisar
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|13 24
|15 25
|15 24
|Selçuk
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|11 26
|12 25
|14 25
|Tire
|PARÇALI BULUTLU
|ÇOK BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|10 27
|11 26
|13 25
|Torbalı
|PARÇALI BULUTLU
|HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|10 26
|13 25
|15 25
|Urla
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|14 24
|15 24
|16 22