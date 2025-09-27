HABEREKSPRES- İzmir’de yaklaşık 4 aydır beklenen yağmur, pazartesi günü sağanak yağış olarak geliyor. Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, kentte hava sıcaklıkları hafta sonu düşerken, pazartesi günü sağanak yağış etkili olacak.

İzmir’de yağmur hasreti sona eriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’de yaklaşık 4 aydır süren yağmur hasreti pazartesi günü son bulacak. Kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının 27 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İzmir’de hafta sonu, kent genelinde havanın az bulutlu ve rüzgarlı olması öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklık 30 dereceyi bulurken, pazar günü sıcaklık 27 dereceye kadar düşecek.

Pazartesi sağanak yağış bekleniyor

Pazartesi günü, kentte sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde sıcaklık 25 dereceye kadar düşerken, bazı ilçelerde 22-23 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, pazartesi sabah saatlerinde oluşabilecek ani sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İlçe ilçe hava durumu

İzmir'in çeşitli ilçelerinde de hava durumu şöyle bekleniyor:

  • Aliağa: Sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C

  • Balçova: Sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C

  • Bornova: Sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C

  • Çeşme: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C

  • Karşıyaka: Sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C

  • Bergama: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C

  • Menemen: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C

  • Foça: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C

  • Urla: Sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C

İşte İzmir'in ilçe ilçe haftalık hava durumu raporu

İlçeler 27 Eylül
Cumartesi		 28 Eylül
Pazar		 29 Eylül
Pazartesi		 30 Eylül
Salı		 01 Ekim
Çarşamba
İzmir
PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 30 17 27 17 25 17 25 16 27
Aliağa
RÜZGARLI PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 29 15 26 16 24 15 25 15 27
Balçova
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 30 14 26 15 25 15 26 14 27
Bayındır
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
13 30 11 29 14 24 11 28 10 28
Bayraklı
AZ BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 29 15 27 17 24 16 25 15 27
Bergama
RÜZGARLI PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU
18 26 15 26 16 24 15 26 14 26
Beydağ
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI AZ BULUTLU
12 34 12 30 13 26 10 27 9 29
Bornova
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 29 15 27 16 22 15 25 14 26
Bozdağ Kayak M.
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI AZ BULUTLU
11 20 10 18 10 14 9 15 7 15
Buca
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 29 14 26 16 22 14 24 14 26
Çeşme
RÜZGARLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
19 26 17 24 17 24 17 24 18 25
Çiğli
AZ BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
16 30 12 26 14 24 12 25 12 27
Dikili
RÜZGARLI PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 27 15 24 17 23 16 24 15 24
Foça
RÜZGARLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 27 16 25 17 24 17 25 17 25
Gaziemir
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 29 13 27 15 23 13 25 13 26
Güzelbahçe
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 28 15 24 17 24 16 24 15 25
Karabağlar
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 28 16 25 18 23 17 24 16 25
Karaburun
RÜZGARLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 26 16 24 17 23 17 24 18 25
Karşıyaka
AZ BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 30 14 26 16 23 14 25 13 27
Kemalpaşa
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
16 28 11 28 14 24 13 26 12 26
Kınık
RÜZGARLI PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU PARÇALI BULUTLU
17 28 15 27 17 25 15 28 14 28
Kiraz
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI AZ BULUTLU
14 32 13 27 15 24 12 26 11 27
Menderes
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 30 12 29 15 24 12 27 12 27
Menemen
AZ BULUTLU YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 29 13 27 15 24 13 26 13 27
Narlıdere
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 29 15 25 17 4 17 24 16 25
Ödemiş YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI AZ BULUTLU
13 31 13 28 13 25 12 26 11 27
Seferihisar
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
18 28 15 26 17 24 15 25 16 26
Selçuk
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
14 29 12 24 14 23 12 24 12 26
Tire
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
12 32 10 30 12 25 10 28 9 29
Torbalı
AZ BULUTLU PARÇALI BULUTLU SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
17 30 14 28 17 24 14 27 13 28
Urla
RÜZGARLI YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI SAĞANAK YAĞIŞLI PARÇALI BULUTLU AZ BULUTLU
19 25 17 23 18 22 17 23 17 23