HABEREKSPRES- İzmir’de yaklaşık 4 aydır beklenen yağmur, pazartesi günü sağanak yağış olarak geliyor. Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, kentte hava sıcaklıkları hafta sonu düşerken, pazartesi günü sağanak yağış etkili olacak.
İzmir’de yağmur hasreti sona eriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir’de yaklaşık 4 aydır süren yağmur hasreti pazartesi günü son bulacak. Kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının 27 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
İzmir’de hafta sonu, kent genelinde havanın az bulutlu ve rüzgarlı olması öngörülüyor. Cumartesi günü sıcaklık 30 dereceyi bulurken, pazar günü sıcaklık 27 dereceye kadar düşecek.
Pazartesi sağanak yağış bekleniyor
Pazartesi günü, kentte sağanak yağış bekleniyor. Kent merkezinde sıcaklık 25 dereceye kadar düşerken, bazı ilçelerde 22-23 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji, pazartesi sabah saatlerinde oluşabilecek ani sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlçe ilçe hava durumu
İzmir'in çeşitli ilçelerinde de hava durumu şöyle bekleniyor:
-
Aliağa: Sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C
-
Balçova: Sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C
-
Bornova: Sağanak yağışlı, sıcaklık 22°C
-
Çeşme: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C
-
Karşıyaka: Sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C
-
Bergama: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C
-
Menemen: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C
-
Foça: Sağanak yağışlı, sıcaklık 24°C
-
Urla: Sağanak yağışlı, sıcaklık 23°C
İşte İzmir'in ilçe ilçe haftalık hava durumu raporu
|İlçeler
|27 Eylül
Cumartesi
|28 Eylül
Pazar
|29 Eylül
Pazartesi
|30 Eylül
Salı
|01 Ekim
Çarşamba
|İzmir
|
|
|
|
|
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 30
|17 27
|17 25
|17 25
|16 27
|Aliağa
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 29
|15 26
|16 24
|15 25
|15 27
|Balçova
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 30
|14 26
|15 25
|15 26
|14 27
|Bayındır
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|13 30
|11 29
|14 24
|11 28
|10 28
|Bayraklı
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 29
|15 27
|17 24
|16 25
|15 27
|Bergama
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|18 26
|15 26
|16 24
|15 26
|14 26
|Beydağ
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|AZ BULUTLU
|12 34
|12 30
|13 26
|10 27
|9 29
|Bornova
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 29
|15 27
|16 22
|15 25
|14 26
|Bozdağ Kayak M.
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|AZ BULUTLU
|11 20
|10 18
|10 14
|9 15
|7 15
|Buca
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 29
|14 26
|16 22
|14 24
|14 26
|Çeşme
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|19 26
|17 24
|17 24
|17 24
|18 25
|Çiğli
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|16 30
|12 26
|14 24
|12 25
|12 27
|Dikili
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 27
|15 24
|17 23
|16 24
|15 24
|Foça
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 27
|16 25
|17 24
|17 25
|17 25
|Gaziemir
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 29
|13 27
|15 23
|13 25
|13 26
|Güzelbahçe
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 28
|15 24
|17 24
|16 24
|15 25
|Karabağlar
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 28
|16 25
|18 23
|17 24
|16 25
|Karaburun
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 26
|16 24
|17 23
|17 24
|18 25
|Karşıyaka
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 30
|14 26
|16 23
|14 25
|13 27
|Kemalpaşa
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|16 28
|11 28
|14 24
|13 26
|12 26
|Kınık
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|17 28
|15 27
|17 25
|15 28
|14 28
|Kiraz
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|AZ BULUTLU
|14 32
|13 27
|15 24
|12 26
|11 27
|Menderes
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 30
|12 29
|15 24
|12 27
|12 27
|Menemen
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 29
|13 27
|15 24
|13 26
|13 27
|Narlıdere
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 29
|15 25
|17 4
|17 24
|16 25
|Ödemiş
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|AZ BULUTLU
|13 31
|13 28
|13 25
|12 26
|11 27
|Seferihisar
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|18 28
|15 26
|17 24
|15 25
|16 26
|Selçuk
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|14 29
|12 24
|14 23
|12 24
|12 26
|Tire
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|12 32
|10 30
|12 25
|10 28
|9 29
|Torbalı
|
|
|
|
|
|AZ BULUTLU
|PARÇALI BULUTLU
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|17 30
|14 28
|17 24
|14 27
|13 28
|Urla
|
|
|
|
|
|RÜZGARLI
|YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI
|SAĞANAK YAĞIŞLI
|PARÇALI BULUTLU
|AZ BULUTLU
|19 25
|17 23
|18 22
|17 23
|17 23