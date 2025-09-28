Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamaya göre yarından itibaren kentin güney ilçelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, yer yer yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir’in Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Olası risklere karşı uyarı

Meteoroloji, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.