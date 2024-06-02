Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcak havalar kapıya dayanmaya başladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ege Bölgesi’nde kavurucu sıcakların geleceğine işaret edildi. Günlük Hava Tahmini verilerine göre ise dün İzmir ve çevresinde ‘az bulutlu ve açık’ seyrederken 40 santigrat dereceyle en yüksek sıcaklık rekorunu elinde bulunduran ‘Bayındır ve Tire’ oldu. İzmir’in diğer ilçeleri ise 30 santigrat derecenin altına düşmezken uzmanlar ve sağlık bakanlığı sıcaklara karşı önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakanlıktan uyarı

Sağlık Bakanlığı, yaptığı resmi açıklama sıcaklardan korunmanın yollarını açıkladı. Haziran ayında sıcakların artmasına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, “Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz” dedi.

Sıcaklıklarda hayati risk

Sıcaklıkların normal seyrinin üzerine çıkması ülke genelinde ‘Çöl Sıcakları’nın geldiğine işaret ediliyor. Sağlık Bakanlığı ise, aşırı kilosu ve kalp rahatsızlığı olanlar, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, ruh ve sinir hastalığı olanlar, alkol, uyuşturucu madde, tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörler olduğunun açıkladı.