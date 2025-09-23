İTÜ’den Dr. Deniz Demirhan, Marmara Bölgesi’nde perşembeden itibaren yağış beklendiğini ve sıcaklıkların 10 derece birden düşebileceğini açıkladı. İşte detaylar…

Sıcaklıklar yaz boyunca ortalamanın üzerinde seyretti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, Türkiye genelinde yaz aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiğini söyledi.

Demirhan, haziranda 1,2; temmuzda 1,9 ve ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirterek, özellikle Marmara Bölgesi, Florya ve Trakya’da sıcaklıkların ani yükseldiğini vurguladı.

Kuraklık uyarısı yapıldı

Dr. Demirhan, yaz boyunca yüksek basınç altında kalan Türkiye’nin yağışlardan yoksun kaldığını, Marmara Bölgesi’nde kuraklığın yoğun hissedildiğini kaydetti.

Kuraklığın meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik aşamaları olduğuna dikkat çeken Demirhan, yağışların devam etmemesi halinde 2030’lara kadar Türkiye’nin kurak bir sürece girebileceği uyarısında bulundu.

Perşembeden itibaren yağış geliyor

Demirhan, Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların şu an 24-25 derece civarında olduğunu aktararak şu bilgileri verdi:

Perşembe gününden itibaren yağışların bölgeye giriş yapacağı tahmin ediliyor. Yağışların 4 Ekim’e kadar devam etmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden düşebileceği öngörülüyor.

Dr. Demirhan ayrıca, günlük verilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.