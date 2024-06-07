Cezayir'den gelen sıcak hava dalgasının, özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıkları rekor seviyelere çıkarması bekleniyor.
Beklenen Sıcaklıklar
- İstanbul: Sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
- Ege Bölgesi: Sıcaklıkların 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Hava Durumu Tahminleri
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Yerel Sağanak Yağışlar: Yurt genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri, Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.
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Genel Hava Durumu: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Uzmanların Uyarıları
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş olacağını, ancak önümüzdeki hafta Salı günü Cezayir'den gelen daha sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirtti. Çalışkan, "İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacak. İstanbul'da poyrazın sert esmesi bekleniyor," dedi.
Önlemler ve Tavsiyeler
- Güneşten Korunma: Vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları, geniş kenarlı şapkalar takmaları ve güneş kremi kullanmaları öneriliyor.
- Su Tüketimi: Sıcak havalarda bol su içmek, dehidrasyonu önlemek için önemlidir.
- Sıcak Çarpması: Sıcak çarpması belirtileri (baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı) hissedildiğinde hemen serin bir yere geçilmesi ve tıbbi yardım alınması gerekmektedir.
- Hassas Gruplar: Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların sıcak havalarda daha dikkatli olmaları ve gerekirse doktorlarına danışmaları önerilir.