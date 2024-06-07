Genel Hava Durumu: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Yozgat ve Sivas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.