Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava Sıcaklığı:

Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğu bölgelerde ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar:

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar:

Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara:

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Batı kesimlerde parçalı bulutlu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde ise akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne: 39°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 33°C, az bulutlu ve açık.

Kırklareli: 37°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık.

Ege:

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Afyonkarahisar: 35°C, az bulutlu ve açık.

Denizli: 41°C, az bulutlu ve açık.

İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık.

Muğla: 37°C, az bulutlu ve açık.

Akdeniz:

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 35°C, parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 32°C, az bulutlu ve açık.

Hatay: 32°C, parçalı ve az bulutlu.

Isparta: 37°C, az bulutlu ve açık.

İç Anadolu:

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Ankara: 35°C, az bulutlu ve açık.

Çankırı: 36°C, az bulutlu ve açık.

Eskişehir: 34°C, az bulutlu ve açık.

Konya: 36°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz:

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Bolu: 31°C, az bulutlu ve açık.

Düzce: 34°C, az bulutlu ve açık.

Sinop: 30°C, az bulutlu ve açık.

Zonguldak: 28°C, az bulutlu ve açık.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 36°C, parçalı ve az bulutlu.

Artvin: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun: 30°C, parçalı ve az bulutlu.

Trabzon: 28°C, parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu:

Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 28°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kars: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık.

Van: 28°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu:

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık.

Gaziantep: 38°C, az bulutlu ve açık.

Siirt: 39°C, az bulutlu ve açık.

Şanlıurfa: 39°C, az bulutlu ve açık.

Denizlerde Hava Durumu:

Doğu Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

Ege: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Hava durumu güncellemelerini takip etmek önemli!