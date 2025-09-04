Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Eylül 2025 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapılırken, İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava güneşli olacak.

Sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; Karadeniz’in orta ve doğu kıyıları ile Tokat çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun’un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Az bulutlu ve açık. İstanbul 22°C – 30°C.

Ege: Az bulutlu ve açık. İzmir 24°C – 35°C, Denizli 38°C.

Akdeniz: Genel olarak güneşli, Hatay kıyılarında yerel sağanak bekleniyor. Antalya 24°C – 33°C.

İç Anadolu: Az bulutlu, kuzey kesimler parçalı bulutlu. Ankara 15°C – 27°C.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 28°C. Aliağa Nemport Limanı’nda korkutan yangın İçeriği Görüntüle

Orta ve Doğu Karadeniz: Sağanak ve gök gürültülü sağanak. Samsun 21°C – 29°C, Trabzon 23°C – 24°C.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Erzurum 13°C – 20°C.

Güneydoğu Anadolu: Açık ve güneşli. Diyarbakır 21°C – 36°C, Gaziantep 37°C.

Rüzgar uyarısı

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.