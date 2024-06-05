Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son analizlerine göre, ülkemizin büyük bir bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Detaylar ve hava durumu raporu şöyle:

Marmara Bölgesi

- Edirne: En yüksek sıcaklık 37°C olacak.

- İstanbul: Hava açık ve en yüksek sıcaklık 31°C.

- Kırklareli: Sıcaklık 32°C'ye yükselecek.

- Kocaeli: En yüksek sıcaklık 35°C olacak.

Ege Bölgesi

- Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33°C.

- Denizli: Sıcaklık 40°C'ye ulaşacak.

- İzmir: En yüksek sıcaklık 36°C olacak.

- Muğla: Sıcaklık 37°C'ye yükselecek.

Akdeniz Bölgesi

- Adana: Parçalı bulutlu, sıcaklık 41°C'ye çıkacak.

- Antalya: En yüksek sıcaklık 42°C olacak.

- Burdur: Sıcaklık 36°C'ye yükselecek.

- Hatay: Sıcaklık 39°C'ye ulaşacak.

İç Anadolu Bölgesi

- Ankara: En yüksek sıcaklık 33°C olacak.

- Eskişehir: Sıcaklık 33°C'ye yükselecek.

- Konya: En yüksek sıcaklık 34°C olacak.

- Sivas: Sıcaklık 32°C'ye çıkacak.

Batı Karadeniz Bölgesi

- Bolu: Parçalı az bulutlu, sıcaklık 31°C.

- Düzce: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 35°C'ye ulaşacak.

- Sinop: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, sıcaklık 29°C.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

- Artvin: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 33°C olacak.

- Samsun: Sıcaklık 29°C'ye yükselecek.

- Tokat: En yüksek sıcaklık 35°C olacak.

- Trabzon: Sıcaklık 28°C'ye çıkacak.

Doğu Anadolu Bölgesi

- Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, sıcaklık 28°C.

- Kars: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C.

- Malatya: Sıcaklık 37°C'ye ulaşacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

- Diyarbakır: Sıcaklık 38°C'ye çıkacak.

- Gaziantep: En yüksek sıcaklık 39°C olacak.

- Siirt: Sıcaklık 36°C'ye yükselecek.

- Şanlıurfa: Sıcaklık 41°C'ye ulaşacak.

Meteoroloji Uzmanı Prof Dr Orhan Şen'de sıcak hava dalgasına karşı uyarılarda bulundu:

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın. İlla ki çıkmanız gerekiyorsa mutlaka şapka ve gözlük takıp çıkın."

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Sıcaklık artışıyla birlikte sağlık sorunlarına karşı önlem alınması önem taşıyor.