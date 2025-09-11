Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin kuzeyi ve doğusu sağanak yağışlı, güney bölgeleri ise sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Kars, Ardahan ve Artvin’de kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli sağanak ve su baskını uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması, ani su baskınlarına yol açabilir.

Rüzgar uyarısı

Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden; Hakkari çevresinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

İl il hava durumu özetleri

Marmara

Çanakkale: 35°C – Parçalı ve az bulutlu SON DAKİKA: Gürsel Tekin'in kayyumluğu düştü İçeriği Görüntüle

Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Ege

Afyonkarahisar: 27°C – Az bulutlu

Denizli: 35°C – Az bulutlu

İzmir: 34°C – Az bulutlu

Manisa: 36°C – Az bulutlu

Akdeniz

Adana: 36°C – Az bulutlu

Antalya: 36°C – Az bulutlu

Burdur: 32°C – Az bulutlu

Hatay: 33°C – Az bulutlu

İç Anadolu

Ankara: 26°C – Az bulutlu

Çankırı: 27°C – Az bulutlu

Eskişehir: 28°C – Az bulutlu

Konya: 28°C – Az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 28°C – Sağanak yağışlı

Zonguldak: 25°C – Sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 21°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Samsun: 25°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 24°C – Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 19°C – Sağanak yağışlı

Kars: 18°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Malatya: 29°C – Az bulutlu

Van: 25°C – Sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu

Gaziantep: 33°C – Az bulutlu

Mardin: 31°C – Az bulutlu

Siirt: 32°C – Az bulutlu