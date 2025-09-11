Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin kuzeyi ve doğusu sağanak yağışlı, güney bölgeleri ise sıcak hava dalgası etkisinde olacak. Kars, Ardahan ve Artvin’de kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli sağanak ve su baskını uyarısı
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması, ani su baskınlarına yol açabilir.
Rüzgar uyarısı
Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden; Hakkari çevresinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.
İl il hava durumu özetleri
Marmara
-
Çanakkale: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
-
Edirne: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
-
İstanbul: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
-
Kırklareli: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Ege
-
Afyonkarahisar: 27°C – Az bulutlu
-
Denizli: 35°C – Az bulutlu
-
İzmir: 34°C – Az bulutlu
-
Manisa: 36°C – Az bulutlu
Akdeniz
-
Adana: 36°C – Az bulutlu
-
Antalya: 36°C – Az bulutlu
-
Burdur: 32°C – Az bulutlu
-
Hatay: 33°C – Az bulutlu
İç Anadolu
-
Ankara: 26°C – Az bulutlu
-
Çankırı: 27°C – Az bulutlu
-
Eskişehir: 28°C – Az bulutlu
-
Konya: 28°C – Az bulutlu
Batı Karadeniz
-
Bolu: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
-
Düzce: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
-
Sinop: 28°C – Sağanak yağışlı
-
Zonguldak: 25°C – Sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
-
Amasya: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
-
Artvin: 21°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
-
Samsun: 25°C – Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
-
Trabzon: 24°C – Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
-
Erzurum: 19°C – Sağanak yağışlı
-
Kars: 18°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
-
Malatya: 29°C – Az bulutlu
-
Van: 25°C – Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
-
Diyarbakır: 32°C – Az bulutlu
-
Gaziantep: 33°C – Az bulutlu
-
Mardin: 31°C – Az bulutlu
-
Siirt: 32°C – Az bulutlu