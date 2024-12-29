Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini açıkladı. 2024’ün son günlerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırırken, yılbaşı ve yeni yılın ilk günleri için hava koşulları merak konusu oldu. Özellikle İstanbul’da kar yağışı bekleyenler için tarih verildi.

Yağışlı ve soğuk hava etkili olacak

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege’nin büyük kısmı, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana’nın batısında yerel olarak kuvvetli yağışların beklendiği bildirildi. Bu bölgelerde olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı beklenen bölgeler

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı gecesi Türkiye genelinde yağışsız bir hava olacağını ancak ocak ayında kar yağışının başlayacağını belirtti. İstanbul’da yerlerde kalıcı kar bekleyenler için 9-10 Ocak tarihleri işaret edildi.

Rüzgar ve çığ tehlikesine dikkat

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerinden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı verildi

Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle Muğla’nın doğu ilçeleri ve Antalya’nın bazı bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul: 9°C, aralıklı yağmurlu

Ankara: 6°C, karla karışık yağmurlu

İzmir: 12°C, yağmurlu

Antalya: 10°C, sağanak yağışlı, yükseklerde karla karışık yağmur