Bugün ve yarın ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve haftanın en yüksek değerlerine ulaşacağı belirtiliyor. Ancak hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak yağışlarla birlikte düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da cumartesi günü sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi beklenirken, ülkenin doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu

Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 37°C.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 32°C.

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C.

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 39°C.

Ege

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 36°C.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 43°C.

İzmir: Az bulutlu ve açık, 40°C.

Muğla: Az bulutlu ve açık, 41°C.

Akdeniz

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 38°C.

Antalya: Az bulutlu ve açık, 33°C.

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 32°C.

Isparta: Parçalı ve az bulutlu, 38°C.

İç Anadolu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 35°C.

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 36°C.

Kayseri: Parçalı ve az bulutlu, 36°C.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, 36°C.

Batı Karadeniz

Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 34°C.

Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 38°C.

Sinop: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 29°C.

Zonguldak: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 30°C.

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 38°C.

Artvin: Parçalı ve az bulutlu, 30°C.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 29°C.

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 28°C.

Doğu Anadolu

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 26°C.

Kars: Parçalı ve az bulutlu, 24°C.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 35°C.

Van: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25°C.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39°C.

Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 38°C.

Siirt: Az bulutlu ve açık, 36°C.

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 40°C.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava sıcaklıklarının ani değişimlerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle batı bölgelerde yaşanacak olan sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.