Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, ocak ayının son günlerinde yurdun doğusunda etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Muş gibi illerde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok yol kapanırken, okullar tatil edildi.

Çocuklar karın tadını çıkarırken, ekipler ise yolların açılması için yoğun mesai harcadı.

Erzurum: Tarihi yerler karla kaplandı

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanları beyaza bürüdü. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Çatılarda uzun buz sarkıtları oluşurken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Şenkaya ilçesi de karla kaplanan bölgeler arasında yer aldı.

Kars: Şehir beyaza büründü

Kars’ta gece boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Soğuk hava nedeniyle karla mücadele ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütürken, karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde çalışmalarını sürdürdü.

Ardahan: Çıldır Gölü buzla kaplandı

Ardahan’da etkili olan soğuk hava sonrasında kar yağışı başladı. Çıldır Gölü ve çevresi buzla kaplanırken, karla mücadele ekipleri kentte yoğun çalışmalarına devam etti. Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizleyerek günlerine başladı.

Ağrı: Kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü

Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve brandalarla örttü. Belediye ve karayolları ekipleri ise kentteki karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Tunceli: Caddeler karla kaplandı

Tunceli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha doğru kar yağışına dönüştü. Şehirde cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.

Muş: 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta dün gece başlayan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. 15 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler bu yolları açmak için yoğun çaba gösterdi. Kentte, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizledi ve iş yerlerinin önlerinde kar küreme çalışmaları yapıldı.

Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamalara göre, kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.