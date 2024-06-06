Fenerbahçe kongresine az bir zaman kala, Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Ancak, Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e göre, yaz boyunca sıcakların sürekli olarak etkili olması pek olası değil. Öztel, yaz mevsiminin genel olarak mevsim normallerine yaklaşan, ferah esintilerin de yaşanacağı günlerle geçeceğini belirtiyor.

Kısa süreli serinleme ve yağış tahminleri

Yağışlı Alanlar: İç kesimlerde, özellikle Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'da Konya, Eskişehir ve Ankara gibi bölgelerde, 3 gün boyunca kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yerel Etkiler: Yağışlar, özellikle hayatı olumsuz etkileyebilecek lokal etkilere neden olabilir. Derin yağış hücreleri, iri taneli dolu yağışına sebep olabilir.

Cumartesi Günü: Özellikle Eskişehir-Konya arasında yoğun yağışlar beklenirken, Ankara'da öğleden sonra yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Pazar Günü: Kuvvetli yağışların tahminen Konya-Karaman ve Kayseri-Kırşehir-Sivas bölgelerinde görülmesi bekleniyor.

Bölgesel durumlar ve İstanbul'a ferahlık

Marmara Bölgesi: İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerine gerilerken, poyraz rüzgarı şehirleri ferahlatıyor. Kısa vadede yağış beklenmese de, güneşli günler yaşanacak.

Akdeniz Kıyıları: Aşırı sıcak hava dalgası, özellikle gölgede 40°C'yi aşan sıcaklıklara sebep oldu. Ancak bu hafta sonu bir miktar serinleme yaşanacak ve gece sıcaklıkları insanlara ve doğaya biraz nefes aldıracak.

Önümüzdeki dönemde beklentiler

Sıcak Hava Dalgası: Orta vadeli tahminler, 14 Haziran'dan itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının oluşabileceğini işaret ediyor. Ancak, şiddetinin azalması umut ediliyor.

Tedbirli Olmak: 2024 yazı için sıcak hava dalgalarına karşı azami tedbirli ve hazırlıklı olmak gerekecek. Orman yangınları ve sıcak çarpması risklerine karşı önlemler alınması önem taşıyor.

Hüseyin Öztel'in değerlendirmesine göre, yaz mevsimi şu an için sıcaklarla mücadele ettiğimiz bir döneme işaret ediyor, ancak doğru önlemler alınarak bu dönem rahatlıkla geçirilebilir.