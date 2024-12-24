Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, kuzeyden gelen yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkili olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı, 6 il için turuncu kod, birçok il için ise sarı kod ile fırtına ve sağanak uyarısında bulundu.

İzmir dahil 6 il için turuncu kod uyarısı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Uyarı ve tedbirler devrede

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), turuncu kod verilen bölgelerde SMS yoluyla bilgilendirme yapacak. Ayrıca:

Köy muhtarları ve belediyeler hoparlörler aracılığıyla uyarılar yapacak.

Emniyet ve jandarma ekipleri devriye araçlarından anonslarla bilgilendirme sağlayacak.

Dere kenarlarından ve sel riski taşıyan bölgelerden uzak durulması önerilecek.

Antalya'da bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu uyarı verilen illerimizde aşırı yağışlar neticesinde AFAD il müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan, 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır beklemektedir. Vatandaşlarımızdan, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."

Turuncu alarm verilen iller: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla

Sarı alarm verilen iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük