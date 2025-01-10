Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu için dikkat çekici hava uyarıları yaptı. Edirne'den Türkiye'ye giriş yapacak olan kar, ülke genelinde sıcaklıkların 10-12 derece düşmesine yol açacak.

Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bu hafta sonu Trakya ve İstanbul çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Karayollarında buzlanma ve don olayı riski bulunuyor. Özellikle, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Yüksek bölgelerde ise çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.

AKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da bu hafta sonu sıcaklıklar 15-18 derece arasında değişecek, ancak ani sıcaklık düşüşleri ve şiddetli sağanaklar görülebilecek.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur veya kara dönmesi bekleniyor. Ancak İstanbul'da kar yağışının olacağı tahmin edilmiyor. Asıl beklenen soğuk hava 19 Ocak'tan sonra etkisini gösterecek" dedi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağış bekleniyor. Ege: Parçalı, iç kesimlerde buzlanma ve pus riski var.

Parçalı, iç kesimlerde buzlanma ve pus riski var. Akdeniz: Az bulutlu, iç kesimlerde sis görülmesi bekleniyor.

Az bulutlu, iç kesimlerde sis görülmesi bekleniyor. İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sis ve buzlanma.

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sis ve buzlanma. Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, çığ tehlikesi ve sis riski var.

Parçalı ve az bulutlu, çığ tehlikesi ve sis riski var. Doğu Anadolu: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yapılmakta.

Ulaşımda aksamalar yaşanabilir

AKOM, hafta boyunca etkili olacak yağışların trafikte aksamalara neden olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye gelmesi nedeniyle su tasarrufu uyarısı da yapıldı.

Önemli tarihler ve sıcaklık beklentisi

11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece.

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece.

13-14 Ocak Pazartesi ve Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-6 derece.

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Sıcaklık 2-8 derece, hafif yağış.