Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Sivas, Van çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava koşulları bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum çevreleri, Kars ve Ardahan'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Bayburt, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu.

Sarı kodlu uyarı

Hava durumu potansiyel tehlike arz ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.