Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Ocak 2025 tarihli hava durumu raporuna göre Antalya, Samsun ve Trabzon'da sağanak yağışlar etkili olurken, Sivas, Artvin, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Kars ve Malatya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu rüzgar koşulları, özellikle denizcilik faaliyetleri ve açık alanda bulunan vatandaşlar için önem arz ediyor.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülebilir.

Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.

Denizli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.

Antalya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.

Mersin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elâzığ, Bingöl, Muş, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Malatya °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sivas'ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 13°C, parçalı bulutlu.

Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu.

Konya: 12°C, parçalı bulutlu.

Sivas: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bolu: 13°C, parçalı bulutlu.

Kastamonu: 10°C, parçalı bulutlu.

Sinop: 13°C, parçalı bulutlu.

Zonguldak: 12°C, parçalı bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi var.